Умову для екстрадиції «вагнерівців» в Україну назвав Лукашенко

Олександр Лукашенко. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n142153-umovu-dlya-ekstradyciyi-vagnerivciv-v-ukrayinu-nazvav-lukashenko.html

Ракурс

Екстрадиція «вагнерівців» в Україну можлива лише у тому випадку, коли буде доведено вину найманців у скоєнні конкретних злочинів, а також буде сформована «чітка картина».

Таку заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Також президент зазначив, що Білорусь діє у рамках міжнародної угоди з Росією і Україною.

Лукашенко сказав, що прокурори Білорусі, України та Росії зараз працюють у тісному контакті і він про це говорив президенту України Володимиру Зеленському. Прокурори повинні встановити чітку картину, але ніхто нікого нікому видавати не буде, поки не встановлять провину найманців «Вагнера». По кожному «вагнерівцю» повинна бути достатня доказова база із зазначенням конкретних злочинів.

Президент Білорусі щодо затримання найманців «Вагнера» додав, що «це не просто прикро, це неприпустимо і огидно, особливо якщо це відбувається із боку твоїх рідних друзів».

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський і Лукашенко провели розмову, темою якої було питання екстрадиції в Україну затриманих у Білорусі «вагнерівців». Зеленський висловив надію, що підозрювані у терористичній діяльності на території України будуть передані українській владі для притягнення до кримінальної відповідальності.