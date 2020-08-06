Лукашенко запросив генпрокурорів України та РФ в Мінськ. Фото: БЕЛТА

https://racurs.ua/ua/n142123-lukashenko-zaprosyv-genprokuroriv-ukrayiny-ta-rf-v-minsk-cherez-spravu-vagnerivciv.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, президент Білорусі, доручив запросити генпрокурорів України та Російської Федерації для розгляду питання затриманих бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера».

Питання затриманих «вагнерівців» — серйозна проблема й її вирішать без участі України чи Росії, якщо прокурори проігнорують запрошення. Про це 6 серпня заявив Лукашенко на нараді про забезпечення безпеки виборчої кампанії, передає БЕЛТА.

Покладіть втрьох перед собою міжнародні договори і угоди з Російською Федерацією і Україною, які ми підписали в багатосторонньому плані, наші закони. Голова Слідчого комітету вам доповість разом із Комітетом держбезпеки і оперативну інформацію, і інформацію слідчих: ось документи, інформація — на стіл. Втрьох вирішите, — зазначив президент Білорусі.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 6 серпня на онлайн-брифінгу заявив, що Білорусь офіційно не повідомляла Україну про погодження передати затриманих «вагнерівців», які воювали на Донбасі. За словами Кулеби, після вчорашньої розмови Зеленського з Лукашенком правоохоронцям дали відповідні доручення.

Про те, що Білорусь вже офіційно погодилася передати цих осіб Україні, — ми офіційної комунікації не отримували, і наразі вона існує виключно у вигляді джерела зі ЗМІ, — сказав Кулеба.

Тим часом в Офісі генпрокурора України Ірини Венедіктової повідомили, що дадуть відповідь президенту Білорусі Олександру Лукашенку лише після офіційного запрошення про візит.

Реакція буде тільки після офіційного запрошення, наразі Офіс генпрокурора його ще не отримав, — цитує «Українська правда» прес-службу.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. У телефонній розмові 5 серпня вони обговорили питання видачі Україні затриманих у Білорусі бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера».

Офіс генпрокурора підозрює 28 найманців, серед яких дев’ятеро українців, у тероризмі й вимагатиме екстрадиції цих осіб, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені під час війни на Донбасі.