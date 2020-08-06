Лукашенко пригласил генпрокуроров Украины и РФ в Минск. Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, поручил пригласить генпрокуроров Украины и Российской Федерации для рассмотрения вопроса задержанных боевиков российской частной военной компании «Вагнера».

Вопрос задержанных «вагнеровцев» — серьезная проблема и ее решат без участия Украины или России, если прокуроры проигнорируют приглашение. Об этом 6 августа заявил Лукашенко на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.

Положите втроем перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной, которые мы подписали в многостороннем порядке, наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроем решите, — отметил президент Беларуси.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 августа на онлайн-брифинге заявил, что Беларусь официально не уведомляла Украину о согласовании передать задержанных «вагнеровцев», которые воевали на Донбассе. По словам Кулебы, после вчерашнего разговора Зеленского с Лукашенко правоохранителям дали соответствующие поручения.

О том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих лиц в Украине, — мы официальной коммуникации не получали, и сейчас она существует исключительно в виде источника из СМИ, — сказал Кулеба.

Тем временем в Офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой сообщили, что ответят президенту Беларуси Александру Лукашенко только после официального приглашения о визите.

Реакция будет только после официального приглашения, сейчас Офис генпрокурора его еще не получил, — цитирует «Украинская правда» пресс-службу.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В телефонном разговоре 5 августа они обсудили вопрос выдачи Украине задержанных в Беларуси боевиков российской частной военной компании «Вагнера».

Офис генпрокурора подозревает 28 наемников, среди которых девять украинцев, в терроризме и будет требовать экстрадиции этих лиц, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за преступления, совершенные во время войны на Донбассе.