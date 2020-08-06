Королевский сад в Великобритании откроют для общественности. Фото: puteved.io

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Ракурс

Королевский сад, расположенный на восточной террасе Виндзорского замка, впервые за 40 лет откроют для общественности. Посетители замка смогут совершать путешествия по саду в течение августа и сентября. Сад будет открыт для посещений только по выходным дням.

Следует отметить, что Виндзорский замок является одной из резиденций королевы Елизаветы II. Именно здесь она провела несколько месяцев в изоляции из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Сад на восточной террасе дворца был создан в 1824 году. На сегодняшний день вокруг центрального фонтана высажены 3,5 тыс. кустов роз.

В средние века на этом месте был оборонительный ров. В XVII веке король Карл II на месте будущего сада устроил лужайку для боулинга, потому что был приверженцем этой игры.

В XIX веке королева Виктория и принц Альберт сад полностью перестроили. Своему нынешнему виду сад обязан супругу Елизаветы IIпринцу Филиппу.

Во время Второй мировой войны сад был полностью вырыт, а на его месте выращивали овощи. Для молодой принцессы Елизаветы и ее сестры Маргарет также были отведены два участка. Королевские особы высаживали сладкую кукурузу, помидоры и бобы.

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