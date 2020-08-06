Королівський сад у Великій Британії відкриють для громадськості. Фото: puteved.io

https://racurs.ua/ua/n142152-korolivskyy-sad-u-velykiy-brytaniyi-vidkryut-dlya-gromadskosti.html

Ракурс

Королівський сад, розташований на східній терасі Віндзорського замку, вперше за 40 років відкриють для громадськості. Відвідувачі замку зможуть здійснювати подорожі по саду протягом серпня та вересня. Сад буде відкритий для відвідувань тільки вихідними днями.

Слід зазначити, що Віндзорський замок є однією із резиденцій королеви Єлизавети II. Саме тут вона провела кілька місяців в ізоляції через пандемію коронавірусу, повідомляє Reuters.

Сад на східній терасі палацу був створений у 1824 році. Зараз навколо центрального фонтану висаджено 3,5 тис. кущів троянд.

У середньовіччя на цьому місці був оборонний рів. У XVII столітті король Карл II на місці майбутнього саду влаштував галявину для боулінгу, тому що був прихильником цієї гри.

У XIX столітті королева Вікторія та принц Альберт сад повністю перебудували. Своєму теперішньому вигляду сад зобов’язаний чоловікові Єлизавети II принцу Філіпу.

Під час Другої світової війни сад був повністю виритий, а на його місці вирощували овочі. Для молодої принцеси Єлизавети та її сестри Маргарет також були відведені дві ділянки. Королівські особи висаджували солодку кукурудзу, помідори і боби.

Як раніше писав «Ракурс», британська принцеса Беатріс таємно вийшла заміж за мультимільйонера Едоардо Мапелло Моцці. Закохані вирішили відмовитися від гучного святкування і обмінятися обручками у вузькому колі. На весіллі серед почесних гостей були присутні королева Єлизавета II і герцог Единбурзький.