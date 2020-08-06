Суд змінив запобіжний захід Стерненку

Сергій Стерненко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n142154-sud-zminyv-zapobijnyy-zahid-sternenku.html

Ракурс

Запобіжний захід Сергію Стерненку змінено. Тепер одеський активіст буде перебувати під нічним домашнім арештом до 21 вересня. Таке рішення виніс сьогодні, 6 серпня, Шевченківський районний суд Києва.

Про зміну запобіжного заходу повідомив сам Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Дали нічний домашній арешт із 21.00 до 6.00 до 21 вересня, — коротко написав Стерненко.

Слід зазначити, що суд за останні два тижні тричі залишав без розгляду клопотання Стерненка та його захисту щодо зміни запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», 15 червня цього року Шевченківський районний суд Києва обрав активісту запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб. Група підтримки Стерненка, яка мітингувала під стінами суду, з обуренням зустріла таке рішення.

Київський апеляційний суд 3 липня залишив Стерненка під цілодобовим домашнім арештом. Тоді активіст написав у Telegram-каналі, що це сталося через тиск на суд із боку президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генерального прокурора Ірини Венедіктової.