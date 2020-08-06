Террорист захватил заложников в банке во Франции. Фото: КП

https://racurs.ua/n142156-terrorist-zahvatil-zalojnikov-v-banke-vo-francii-foto-video.html

Ракурс

Террорист захватил заложников в одном из отделений банка в городе Гавр во Франции. Инцидент произошел сегодня вечером, 6 августа. Заложников удерживает неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом.

Полиция проводит спецоперацию по освобождению заложников и задержанию террориста, сообщает издание Lefigaro.

По предварительным данным, во время захвата отделения банка, внутри здания находились пять человек. Захваченное отделение банка расположено недалеко от полицейского участка, поэтому правоохранители быстро прибыли на место происшествия.

По информации некоторых французских СМИ, у террориста может быть пояс со взрывчаткой. Кроме того, он требует мотороллер, чтобы сбежать от полиции.

Чуть позже появилась информация, что одному из заложников удалось сбежать. Это был 53-летний мужчина. После этого террорист отпустил еще троих заложников.

В настоящее время в захваченном отделении банка находятся трое заложников.

На место инцидента прибыли несколько автомобилей со спецназом.

Как ранее писал «Ракурс», нападение на торговый центр Karstadt в Берлине произошло 31 июля. Четверо неизвестных мужчин зашли в помещение магазина и распылили большое количество слезоточивого газа. После этого злоумышленники попытались ограбить отделение банка, которое находится в помещении торгового центра.