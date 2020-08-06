Андрей Ермак. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n142157-na-obmen-plennymi-v-blijayshie-nedeli-rasschityvaut-u-zelenskogo.html

Ракурс

Обмен пленными может состояться в ближайшие недели. В рамках предстоящего обмена из плена могут освободить около 100 человек с каждой стороны.

Украина уже передала ОБСЕ список, в который внесены 100 фамилий для обмена. Почти такое же количество человек предлагают обменять и пророссийские боевики, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Reuters.

Ермак добавил, что обмен должен произойти уже скоро, по предварительным расчетам, через несколько недель.

Также глава Офиса президента отметил, что Владимир Зеленский во время последнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным настаивал на проведении очередного обмена пленными.

Во время разговора была достигнута договоренность о том, что будет подготовлен список. Этот список уже передан и состоит в основном из крымских татар, которых незаконно удерживает оккупационная власть Крыма. По словам Ермака, остается лишь ждать ответа.

Кроме того, глава Офиса президента сказал, что пророссийские боевики предложили как минимум три участка на линии разграничения для разведения сил.

Как ранее писал «Ракурс», по данным Службы безопасности Украины на оккупированной территории Донбасса в плену пророссийских боевиков находятся 214 украинских граждан. В СБУ уточнили, что список пленных формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.