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16 осіб затримано через вибух у Бейруті, кількість загиблих сягнула 149 / Фото: УНН

16 осіб затримано через вибух у Бейруті, кількість загиблих сягнула 149

7 сер 2020, 08:56
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Вибух у Бейруті став причиною арешту 16 осіб — посадовців адміністрації порту. Влада Лівану в рамках розслідування трагічного інциденту також повідомила про затримання генерального менеджера порту Хассана Корайтема та інших посадовців.

Слідчі планують допитати керівництво порту 7 серпня, повідомило Національне агентство новин Лівану (NNA).

Центральний банк Лівану також заморозив рахунки кількох осіб, включно з рахунками Корайтеми та очільника митного управління. Попередньою причиною вибуху вважається детонація складу, де зберігалося 2750 т аміачної селітри без відповідних заходів безпеки.

Жертвами вибуху у Бейруті стали щонайменше 149 осіб, понад 5 тис. постраждали. Серед загиблих є громадяни Австралії, Бельгії, Вірменії. Вибухова хвиля знищила та пошкодила десятки будинків, автомобілів, у багатьох кварталах столиці Лівану вибито шибки.

Пошуково-рятувальні роботи тривають: тіла багатьох працівників порту вибуховою хвилею могло віднести в море і рятувальники ще не встигли їх знайти.


Влада оцінює збитки від вибуху в 15 млрд дол. — це понад 10% ВВП Лівану. Понад 300 тис. осіб залишилися без житла, зараз влада вирішує питання з наданням їм їжі і тимчасового притулку.


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