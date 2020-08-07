9,6 тис. т селітри зберігається у порту на Одещині / Фото: Думская

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Ракурс

Вибух в Бейруті спровокував перевірку низки морських портів, а також появу у ЗМІ інформації щодо неналежного зберігання 10 т аміачної селітри на одному з причалів порту «Південний" під відкритим небом.

Адміністрація морського порту «Південний" офіційно спростувала цю інформацію. Про це повідомила прес-служба порту.

Загалом у порту Південний, згідно всіх норм та стандартів, зберігається аміачна селітра об‘ємом 9,6 тис. т на причалах № 1, 2 порту. Аміачна селітра є фасованою у біг-бегах. У такому випадку вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних вимог, — наголосили в адміністрації порту.

Окрім цього, там додали, що перевантаження такого вантажу здійснюється відповідно до загальносвітових міжнародних морських правил перевезення небезпечних вантажів.

Небезпеку становить перевантаження аміачної селітри навалом. Проте такий спосіб перевалки в порту «Південний» ніколи не застосовувався, — зазначили в компанії.

Нагадаємо, вибух у порту Бейрута стався на складі, де зберігалося 2750 т аміачної селітри без відповідних заходів безпеки. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 149 осіб, понад 5 тис. постраждали. Вибухова хвиля знищила та пошкодила десятки будинків, автомобілів, у багатьох кварталах столиці Лівану вибито шибки. Пошуково-рятувальні роботи тривають: тіла багатьох працівників порту вибуховою хвилею могло віднести в море. Влада оцінює збитки від вибуху в 15 млрд дол. Понад 300 тис. осіб залишилися без житла.