Антиправительственные протесты захлестнули Бейрут. Фото: Телеграф

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Ракурс

Антиправительственные протесты захлестнули улицы Бейрута. Массовые митинги в столице Ливана начались после мощного взрыва в порту, который унес жизни 149 человек.

Во время митингов возле здания парламента Ливана произошли столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ, пишет ВВС.

Несколько человек получили ранения. Среди протестующих очень много радикалов, которые разжигают огонь и бросают в правоохранителей камни.

Протестующие обвиняют правительство в халатности, которая привела к взрыву в порту, и требуют его отставки.

Как ранее писал «Ракурс», вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Предположительно, взорвались 2,7 т нитрата аммония, которые на протяжении шести лет хранились в порту без соблюдения каких-либо мер предосторожности.