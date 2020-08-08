Судно с российской селитрой затонуло в порту Бейрута два года назад — взрыв в Бейруте

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Взрыв в Бейруте, по предварительным данным произошел в результате неправильного хранения 2750 т аммиачной селитры с судна российского бизнесмена Игоря Гречушкина. В 2014 году судно Rhosus («Росус») под флагом Молдовы в силу технических неисправностей зашло в порт Бейрута, где власти Ливана запретили ему выходить в море.

Журналисты The New York Times нашли спутниковые фотографии и данные о перемещении судна. По их информации, в ноябре 2013 года «Росус» вышел из Батуми с селитрой для Мозамбика. На мешках с нитратом аммония была маркировка грузинской компании Rustavi Azot LLC.

Судно сделало внеплановый заход в Бейрут, где его задержали, а груз с судна переместили на склад. The New York Times опубликовало спутниковый снимок, подтверждающий отсутствие груза на судне в 2015 году. Еще спустя три года, вероятно, в феврале 2018, судно начало тонуть. Оно полностью ушло под воду в течение нескольких дней.

«Росус» был пришвартован, а затем затонул в северной части порта Бейрута. Селитра хранилась на складе примерно в 450 м от того места, где затонуло судно.

Напомним, взрыв в Бейруте прогремел в местном порту после 18.00 во вторник, 4 августа, и унес жизни более сотни человек, еще свыше 5 тыс. получили ранения. Сила взрыва в Бейруте соответствовала магнитуде землетрясения 3,5. Власти Ливана объявила столицу страны зоной бедствия.