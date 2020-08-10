Кількість жертв вибуху у Бейруті зросла удвічі

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Ракурс

Вибух у Бейруті стався 4 серпня. Кількість жертв вибуху зросла до 220 осіб. За словами губернатора столиці Лівану Марвана Аббуда, ще 110 мешканців міста досі вважаються зниклими безвісти.

Нові дані щодо загиблих внаслідок потужного вибуху у порту Бейрута 4 серпня повідомило UJ CityNews.

Раніше було підтверджено, що внаслідок вибуху у Лівані загинув громадянин України — Вільям Азар. За оцінками ООН, на надання медичної та продовольчої допомоги, а також будівництво нового житла для майже 300 тис. потерпілих у Бейруті необхідно витратити понад 116 млн дол.

Міжнародна конференція донорів вже зібрала 252,7 млн євро гуманітарної допомоги Лівану. Зокрема, Франція надасть 30 млн євро, Німеччина — 20 млн євро.

Нагадаємо, 4 серпня у порту Бейрута стався надзвичайно потужний вибух, наразі основною версією називають детонацію 2,75 тис. т нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованого у 2014 році з судна російського бізнесмена. Ймовірно, увесь цей час вибухонебезпечна речовина зберігалася на складах у порту без дотримання правил техніки безпеки.

Нині у Бейруті діє надзвичайний стан. Контролює безпеку у ліванській столиці армія.

Розмір збитків від вибуху, за попередніми підрахунками, становить 3−5 млрд дол.