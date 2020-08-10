Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось вдвое

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Взрыв в Бейруте произошел 4 августа. Число жертв взрыва увеличилось до 220 человек. По словам губернатора столицы Ливана Марвана Аббуда, еще 110 жителей города до сих пор считаются пропавшими без вести.

Новые данные о погибших в результате мощного взрыва в порту Бейрута 4 августа сообщило UJ CityNews.

Ранее было подтверждено, что в результате взрыва в Ливане погиб гражданин Украины — Уильям Азар. По оценкам ООН, на оказание медицинской и продовольственной помощи, а также строительство нового жилья для почти 300 тыс. пострадавших в Бейруте необходимо свыше 116 млн долл.

Международная конференция доноров уже собрала 252,7 млн евро гуманитарной помощи Ливану. В частности, Франция предоставит 30 млн евро, Германия — 20 млн евро.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. На текущий момент основной версией называют взрыв 2,75 тыс. т нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна российского бизнесмена. Вероятно, все это время взрывоопасное вещество хранилось на складах в порту без соблюдения правил техники безопасности.

Сейчас в Бейруте действует чрезвычайное положение. Контролирует безопасность в ливанской столице армия.

Размер убытков от взрыва, по предварительным подсчетам, составляет 3−5 млрд долл.