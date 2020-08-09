Взрыв в Бейруте мог быть спланированным, считают в Пентагоне

Взрыв в Бейруте, фото: Diario de Chiapas

https://racurs.ua/n142236-prichiny-vzryva-v-beyrute-do-sih-por-ne-ustanovleny-pentagon.html

Ракурс

Масштабный взрыв в Бейруте 4 августа привел к значительным разрушениям и человеческим жертвам.

Однако, что именно его вызвало, до сих пор не известно, заявил министр обороны США Марк Эсперо в эфире телеканала FoxNews.

Осталось неясным, был смертоносный взрыв намеренной атакой или несчастным случаем, — отметил Эспер.

Министр отметил, что в первый день после инцидента в США предполагали, что причиной масштабного взрыва могла быть, например, партия оружия исламистской группировки «Хезболла», которая взорвалась.

В Ливане продолжается расследование обстоятельств этого взрыва. Сейчас ряд должностных лиц порта Бейрута помещены под домашний арест.

Сейчас общепринятой причиной взрыва в Бейруте считается вызванный сварочными работами пожар на складе в порту города, где хранились 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры — потенциально взрывоопасного минудобрения.

Эспер отметил, что порт и таможня в Бейруте печально известны своей коррупцией в стране, где различные политические фракции, включая «Хезболлу», борются за власть. Но роль, которую сыграла коррупция в этом инциденте, пока не известна, добавил он.

Министр также сообщил, что власти США планируют самолетами доставить гуманитарную помощь Ливану.

В Бейруте в ночь на 9 августа прошли массовые акции протеста, участники которых требовали отставки правительства после этого взрыва. Митингующие, в частности, штурмовали здания ряда министерств. Для их разгона власти задействовали армию.

Местные СМИ сообщают о более 700 пострадавших и погибшем офицере полиции.