Глава Пентагона назвал причину передислокации американских войск ближе к России

Американский военных перебрасывают в восточные страны НАТО, фото: United States Army Africa

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Передислокация американских войск в Европе имеет целью «усиления сдерживания России».

Министр обороны США Марк Эспер заявил об этом в эфире телеканала Fox News.

Также, по словам Эспера, такая передислокация усилит НАТО.

Эспер заверил, что соответствующее решение президента США Дональда Трампа только ускорило процессы, которые уже происходят.

Мы передислоцируя больше войск на восток, ближе к границе с Россией, — отметил Эспер.

США выведут из Германии в общей сложности 12 тыс. военного персонала. Эспер отметил, что большинство членов НАТО поддержали такие действия США. Кроме того, подчеркнул он, в Германии еще останется значительный воинский контингент США.

Ранее Эспер также заявлял о планах Пентагона перебросить больше ротационных сил в Черноморский регион, а также усилить военное присутствие в Польше и странах Балтии.