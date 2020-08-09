В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n142234-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-vyzdoroveli-v-chetyre-raza-menshe-ludey-chem-zaboleli.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за сутки обнаружили у еще 1 тыс. 199 человек, 229 пациентов госпитализировали. В то же время выздоровели за сутки 317 человек.

Всего за все время эпидемии коронавируса в Украине лабораторно подтверждены уже 80 тыс. 949 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные специального ресурса СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки обнаружили во Львовской (125 больных) и Ивано-Франковской (124 больных) областях, а также в Киеве (120 инфицированных).

За сутки коронавирус унес жизни 18 человек. Всего с начала эпидемии в Украине умерли 1 тыс. 897 инфицированных.

Сейчас на COVID-19 в Украине болеют 35 тыс. 80 человек. За время эпидемии эту болезнь в Украине одолели уже почти 44 тыс. человек.

Напомним, 7 августа в Украине был зафиксирован новый печальный рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки COVID-19 обнаружили у 1 тыс. 489 человек, 27 инфицированных умерли.