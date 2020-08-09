Сегодня в Беларуси проходят выборы президента, фото: РИА «Новости»

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Ракурс

В Беларуси сегодня, 9 августа, основной день голосования на президентских выборах. Избирательные участки в стране будут открыты с 8.00 до 20.00.

Однако уже досрочного проголосовали 41,7% из общего количества в более чем 6,8 млн избирателей, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину.

При этом в Гомельской области досрочно проголосовали 54,44% избирателей, а в Могилевской — 49,92% избирателей.

В других регионах Беларуси в рамках досрочного голосования, которое длилось с 4 по 8 августа, также проголосовало значительное количество избирателей:

в Брестской области — 38,4%;

в Витебской области — 39,34%,

в Гродненской области — 38,6%;

в Минской области — 39,66%;

в Минске — 33,4%.

Кроме действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, в выборах участвуют еще четыре кандидата:

Андрей Дмитриев;

Анна Канопацкая;

Светлана Тихановская;

Сергей Черечень.

Нынешние выборы в Беларуси происходят в условиях непривычной для этой страны протестной активности, вызванной прежде всего арестом оппозиционных кандидатов и недопущением их к участию в выборах.

Напомним, вчера, 8 августа, в столице Беларуси Минске прошла акция автомобилистов в поддержку оппозиции. Белорусские силовики проводили задержания активистов.