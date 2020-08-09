На выборах президента в Беларуси досрочно проголосовали более 40% избирателейhttps://racurs.ua/n142233-na-vyborah-prezidenta-v-belarusi-dosrochno-progolosovali-bolee-40-izbirateley.htmlРакурс
В Беларуси сегодня, 9 августа, основной день голосования на президентских выборах. Избирательные участки в стране будут открыты с 8.00 до 20.00.
Однако уже досрочного проголосовали 41,7% из общего количества в более чем 6,8 млн избирателей, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину.
При этом в Гомельской области досрочно проголосовали 54,44% избирателей, а в Могилевской — 49,92% избирателей.
В других регионах Беларуси в рамках досрочного голосования, которое длилось с 4 по 8 августа, также проголосовало значительное количество избирателей:
- в Брестской области — 38,4%;
- в Витебской области — 39,34%,
- в Гродненской области — 38,6%;
- в Минской области — 39,66%;
- в Минске — 33,4%.
Кроме действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, в выборах участвуют еще четыре кандидата:
- Андрей Дмитриев;
- Анна Канопацкая;
- Светлана Тихановская;
- Сергей Черечень.
Нынешние выборы в Беларуси происходят в условиях непривычной для этой страны протестной активности, вызванной прежде всего арестом оппозиционных кандидатов и недопущением их к участию в выборах.
Напомним, вчера, 8 августа, в столице Беларуси Минске прошла акция автомобилистов в поддержку оппозиции. Белорусские силовики проводили задержания активистов.