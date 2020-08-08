Погоня силовиков за участниками велопробега в Беларуси попала на видео / TUT.BY

https://racurs.ua/n142215-pogonya-silovikov-za-uchastnikami-veloprobega-v-belarusi-popala-na-video.html

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Велопробег в Минске устроили велосипедисты вечером 7 августа, назвав свою акцию велопробегом солидарности. Силовики жестко «встретили» велосипедистов, нескольким задержанным впоследствии потребовалась помощь медиков.

Выезжали велосипедисты из разных точек столицы Беларуси. Множество участников на велосипедах были в центре Минска. Сначала все было спокойно, а когда велосипедисты уже стали разъезжаться, начались задержания, пишет TUT.BY.

По инфомации лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск. Участников акции задерживали прямо с велосипедами.

По информации очевидцев, одного из задержанных увезла скорая. По версии полиции Беларуси, у человека был приступ эпилепсии. Еще у одной женщины сломана рука.

Напомним, 29 июля в Беларуси силовики задержали 33 боевиков частной военной компании «Вагнера», известной своим участием в ряде конфликтов, которые ведет Россия, в том числе и на востоке Украины. Российские боевики якобы планировали дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами в Беларуси, которые должны состояться 9 августа.