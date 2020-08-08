Гонитва силовиків за учасниками велопробігу в Білорусі потрапила на відео — новини Білорусі

https://racurs.ua/ua/n142215-gonytva-sylovykiv-za-uchasnykamy-veloprobigu-v-bilorusi-potrapyla-na-video.html

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Велопробіг у Мінську влаштували велосипедисти увечері 7 серпня, назвавши свою акцію велопробігом солідарності. Силовики жорстко «зустріли» велосипедистів, кільком затриманим згодом знадобилася допомога медиків.

Виїжджали велосипедисти з різних точок столиці Білорусі. Безліч учасників на велосипедах з’їхалися до центру Мінська. Спочатку все було спокійно, а коли велосипедисти вже роз’їжджалися, силовики почали затримання, пише TUT.BY.

За інформацією позбавленого реєстрації правозахисного центру «Вясна», в затриманнях брали участь співробітники ОМОНу, міліції і солдати внутрішніх військ. Учасників акції затримували прямо з велосипедами.

За інформацією очевидців, одного із затриманих відвезла швидка. За версією поліції Білорусі, у людини стався напад епілепсії. Ще в однієї жінки перелом руки.

Нагадаємо, 29 липня у Білорусі силовики затримали 33 бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», відомої своєю участю у низці конфліктів, які веде Росія, зокрема й на сході України. Російські бойовики нібито планували дестабілізувати ситуацію перед президентськими виборами в Білорусі, які мають відбутися 9 серпня.