Уряд закриває пункти пропуску в Крим з 9 серпня

https://racurs.ua/ua/n142214-uryad-zakryvaie-punkty-propusku-v-krym-z-9-serpnya.html

Ракурс

Україна закриває пункти пропуску в Крим з 9 серпня — Кабінет міністрів своїм рішенням від 8 серпня припинив роботу контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму та виїзду з неї.

Таке рішення пов’язано з погіршенням ситуації щодо поширення коронавірусу. Про це у суботу повідомив в Телеграм міністр Кабміну Олег Немчінов.

Це обумовлено дорученням президента переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду до окупованого півострова. Рішення спрямовано на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, — написав Немчінов.

Таким чином, з 8.00 неділі, 9 серпня, до 8.00 30 серпня роботу КПВВ до Криму припинять, окрім пропуску громадян України та членів їх сімей:

місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Криму, а також їхніх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;

місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Криму, а також їхніх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома» з моменту перетину КПВВ та виїзду;

осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Криму, а також їхніх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.



Виїзд з Криму інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також виїзд з Криму та в’їзд на півострів українців за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням очільника Держприкордонслужби за погодженням з МінТОТ.