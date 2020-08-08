Акция автомобилистов прошла в Минске. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n142230-akciya-avtomobilistov-proshla-v-minske-gai-perekryvala-dorogi-omon-zaderjival-aktivistov-foto.html

Ракурс

Президентские выборы в Беларуси состоятся уже завтра и нынешнему президенту Александру Лукашенко бросили вызов альтернативные кандидаты, которых поддерживают многие белорусские избиратели. Сегодня, 8 августа, около 19.00 автомобилисты начали сигналить на центральном проспекте Минска — проспекте Независимости.

Сигналами автомобилисты выражали поддержку оппонентам Лукашенко. Видеоролики акции уже появились в соцсетях.

Белорусские правоохранители отреагировали на акцию автомобилистов, ГАИ перекрыла в нескольких местах проспект Независимости, а также прилегающие улицы, сообщает TUT.BY.

Во многих автомобилях были открыты окна и пассажиры демонстрировали белые ленты, которые являются символом сторонников кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Пешеходы приветствовали автомобили поднятыми руками с белыми браслетами.

Также сообщается, что силовики в центре Минска проводили задержания активистов.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня повторно задержали главу избирательного штаба Тихановской Марию Мороз. Правоохранители составили на Мороз административный протокол, но пока неизвестно, за что именно.