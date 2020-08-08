Главу штаба Тихановской снова задержали в Минске. Фото: Белорусские новости

https://racurs.ua/n142225-glavu-shtaba-tihanovskoy-snova-zaderjali-v-minske-video.html

Ракурс

Выборы президента Беларуси состоятся завтра, 9 августа. А сегодня, 8 августа, снова задержана Мария Мороз, которая является главой избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Мороз задержали прямо возле штаба Тихановской, сообщает TUT.BY.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что она вместе с Тихановской и Мороз стояла возле избирательного штаба, когда подъехал синий микроавтобус. Из автомобиля вышли неизвестные люди, оттолкнули Тихановскую и затянули Мороз в машину.

Женщины пытались передать договор с адвокатом, но неизвестные закрыли двери автомобиля и уехали.

Ковалькова также сообщила, что белорусские правоохранители составили на Мороз административный протокол, но пока неизвестно, за что именно.

Как ранее писал «Ракурс», 6 августа белорусские силовики уже задерживали Мороз на выходе из литовского посольства. Мороз сообщила, что ее возили «для беседы» в отдел по борьбе с организованной преступностью, но уже отпустили.