Голову штабу Тихановської знову затримали у Мінську. Фото: Білоруські новини

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Ракурс

Вибори президента Білорусі відбудуться завтра, 9 серпня. А сьогодні, 8 серпня, знову затримали Марію Мороз, яка є головою виборчого штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Мороз затримали прямо біля штабу Тихановської, повідомляє TUT.BY.

Довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова повідомила, що вона разом із Тихановською і Мороз стояла біля виборчого штабу, коли під’їхав синій мікроавтобус. Із автомобіля вийшли невідомі люди, відштовхнули Тихановську і затягли Мороз у машину.

Жінки намагалися передати договір із адвокатом, але невідомі закрили двері автомобіля і поїхали.

Ковалькова також повідомила, що білоруські правоохоронці склали на Мороз адміністративний протокол, але поки що невідомо, за що саме.

Як раніше писав «Ракурс», 6 серпня білоруські силовики вже затримували Мороз на виході з литовського посольства. Мороз повідомила, що її возили «для бесіди» до відділу по боротьбі з організованою злочинністю, але вже відпустили.