У Білорусі затримали керівника штабу головного опонента Лукашенка

Головний опонент Лукашенка Світлана Тихановська. Фото: belsat.eu

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Ракурс

У Білорусі 6 серпня затримали керівника штабу кандидата в президенти країни Світлани Тихановської Марію Мороз.

Близько 11.00 її затримали особи, які представилися співробітниками МВС. Затримання відбувалося при виході з литовського посольства після подачі документів на візу. Про це повідомляє РБК із посиланням на прес-службу Світлани Тихановської.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що їхні співробітники не затримували начальника штабу Тихановської. РІА «Новости» у Telegram пише, що Марія Мороз повідомила, що її возили «для бесіди» у відділ з боротьби з організованою злочинністю, але вже відпустили.

Як відомо, 9 серпня в Білорусі пройдуть президентські вибори, а Світлана Тихановська вважається головним опонентом Олександра Лукашенка після того, як інших кандидатів — Віктора Бабарика, Сергія Тихановського і Валерія Цепкала — ЦВК відмовилася реєструвати для участі в президентських перегонах.

Нагадаємо, днями кандидат у президенти Білорусі й головний конкурент чинного президента Світлана Тіхановська повідомила, що їй надходили погрози з українського номера. Вона розповіла, що голос, який лунав із телефону, погрожував їй в’язницею. Також людина, яка телефонувала з українського номера, заявляла, що її дітей заберуть до дитячого будинку.