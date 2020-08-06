Денис Малюська анонсував «розпродаж в'язниць», фото: Мін'юст

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«Великий розпродаж в’язниць» розпочали у Міністерстві юстиції.

Першим таким об'єктом став розташований за 2.8 км від Києва виправний центр у селищі Коцюбинське площею 24 тис. кв. м. Він розташований на земельній ділянці плошею понад 8 га. Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у своєму Фейсбуці.

За словами Малюськи, отримані від продажу цього закладу кошти будуть розподілені на дві частини:

перша піде на розбудову нової в’язничної інфраструктури;

друга — поповнить держбюджет.

Малюська також заспокоїв — на місці проданих пенітенціарних закладів навряд чи з’являться «в'язниці ЦРУ» та інші подібні заклади.

Скоріш за все, тюрми втратять своє цільове призначення. І будуть знищені. Ключова цінність у цих об'єктах для інвесторів — можливість отримати великі земельні ділянки з уже підведеними інженерними мережами, — наголосив міністр.

За його словами, будуть продані заморожені в’язниці, які вже не використовуються, а також оптимізована мережа існуючих в’язниць (будуть продані до десятка наразі функціонуючих тюрем).

Окрім того, передбачається виведення слідчих ізоляторів з центральних частин міст до промзон чи взагалі за межі цих населених пунктів. На околицях міст планується побудувати нові СІЗО.

Малюська також розповів про результати запровадженої в цьому році пілотної програми із створення у СІЗО платних камер із покращеними умовами. Він зазначив, що загалом за користування такими камерами вже сплачено понад 454 тис. грн у 13 СІЗО різних міст України.

Нагадаємо, у червні Малюська повідомляв, що за кошти, отримані від платних СІЗО, почали ремонтувати безкоштовні камери.