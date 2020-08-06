Денис Малюська анонсировал «распродажу тюрем», фото: Минюст

https://racurs.ua/n142127-rasprodaju-turem-nachali-v-minuste-video.html

Ракурс

«Большую распродажу тюрем» начали в Министерстве юстиции.

Первым таким объектом стал расположенный в 2,8 км от Киева исправительный центр в поселке Коцюбинское площадью 24 тыс. кв. м. Он расположен на земельном участке плошадью более 8 га. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в своем Фейсбуке.

По словам Малюськи, полученные от продажи этого заведения средства будут распределены на две части:

первая пойдет на развитие новой тюремной инфраструктуры;

вторая — пополнит госбюджет.

Малюська также успокоил — на месте проданных пенитенциарных заведений вряд ли появятся «тюрьмы ЦРУ» и другие подобные заведения.

Скорее всего, тюрьмы потеряют свое целевое назначение. И будут уничтожены. Ключевая ценность в этих объектах для инвесторов — возможность получить крупные земельные участки с уже подведенными инженерными сетями, — подчеркнул министр.

По его словам, будут проданы замороженные тюрьмы, которые уже не используются, а также оптимизирована сеть существующих тюрем (будут проданы до десятка пока что функционирующих тюрем).

Кроме того, предусматривается вывод следственных изоляторов из центральных частей городов в промзоны или вообще за пределы этих населенных пунктов. В окрестностях городов планируется построить новые СИЗО.

Малюська также рассказал о результатах проводимой в этом году пилотной программы по созданию в СИЗО платных камер с улучшенными условиями. Он отметил, что в целом за пользование такими камерами уже уплачено более 454 тыс. грн в 13 СИЗО разных городов Украины.

Напомним, в июне Малюська сообщал, что за средства, полученные от платных СИЗО, начали ремонтировать бесплатные камеры.