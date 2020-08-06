Офис генпрокурора пытался сорвать операцию НАБУ по ОАСК. Фото: Прямой

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Ракурс

Офис генпрокурора пытался сорвать операцию Национального антикоррупционного бюро по Окружному административному суду Киева.

Журналисты получили запись разговора начальника Департамента ОГП по надзору за Государственным бюро расследований и двух прокуроров, которые назначены процессуальными руководителями дела «пленок Вовка». Аудиозапись обнародовало издание «Цензор.НЕТ».

Отмечается, что начальник департамента ОГП по надзору за Госбюро расследований получил информацию о том, что на 17 июля два прокурора подготовили подозрения для всех фигурантов дела «пленок Вовка». Руководитель департамента узнал, что на документах о подозрениях подписи поставил заместитель генпрокурора Андрей Любович, а суд в Кропивницком дал необходимые санкции.

Отмечается, что прокуроры — это процессуально независимые лица, и получать информацию об их действиях начальство не имеет права, точно так же, как и давать указания подчиненным.

В записи отмечалось, что прокуроры попытались избежать разглашения информации по делу «пленок Вовка», а также вмешательства в процесс вручения подозрений и обысков. Речь идет о том, что глава департамента все же попытался получить информацию по делу и давал незаконные указания подчиненным.

СМИ пишет, что существует большая вероятность того, что эти указания были ранее согласованы с руководством Офиса генпрокурора. Начальник департамента назначил своим подчиненным прокурорам встречу не на работе, а в ресторане «Веранда» на 20.00 16 июля. Сообщается, что имена участников разговора известны, но их опубликуют позже.

Ранее сообщалось, что в НАБУ могут забрать дело о создании «преступной организации для захвата власти», в которой фигурируют председатель и судьи Окружного админсуда Киева. Это дело могут передать в другой правоохранительный орган.