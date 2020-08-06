Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Instagram

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Ракурс

Кейт Миддлтон и принц Уильям вчера, 5 августа, посетили Южный Уэльс. Там они провели встречу с местными жителями и предпринимателями.



Королевская чета стремилась узнать, как коронавирус повлиял на туризм в Уэльсе. Об этом герцоги Кембриджские сообщили в своем Instagram.







Для торжественной встречи с жителями Уэльса Кейт Миддлтон выбрала легкое летнее платье нежного голубого цвета с небольшим цветочным узором. Стройную фигуру королевская особа подчеркнула небольшим ремешком, а волосы вложила в элегантные локоны. К наряду герцогиня подобрала легкие босоножки песочного цвета.





Королевская пара во время визита посетила дом престарелых Shire Hall в Кардиффе. Там они поинтересовались у работников, какие проблемы возникают в учреждении и чем может помочь королевская семья пожилым людям. Также герцоги общались с жителями дома и поиграли вместе в игры.





Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, впервые появилась на людях в медицинской маске. Таким образом она показала, что британская королевская семья также придерживается ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.