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Ракурс
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Instagram

Кейт Миддтон удивила элегантным платьем с ярким летним узором (ФОТО)

6 авг 2020, 12:45
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Кейт Миддлтон и принц Уильям вчера, 5 августа, посетили Южный Уэльс. Там они провели встречу с местными жителями и предпринимателями.

Королевская чета стремилась узнать, как коронавирус повлиял на туризм в Уэльсе. Об этом герцоги Кембриджские сообщили в своем Instagram.

Кейт Миддлтон во время визита. Фото: Instagram

Для торжественной встречи с жителями Уэльса Кейт Миддлтон выбрала легкое летнее платье нежного голубого цвета с небольшим цветочным узором. Стройную фигуру королевская особа подчеркнула небольшим ремешком, а волосы вложила в элегантные локоны. К наряду герцогиня подобрала легкие босоножки песочного цвета.


Кейт Миддлтон в доме для пожилых людей. Фото: Instagram

Королевская пара во время визита посетила дом престарелых Shire Hall в Кардиффе. Там они поинтересовались у работников, какие проблемы возникают в учреждении и чем может помочь королевская семья пожилым людям. Также герцоги общались с жителями дома и поиграли вместе в игры.

Королевская семья общается с пожилыми людьми. Фото: Instagram

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, впервые появилась на людях в медицинской маске. Таким образом она показала, что британская королевская семья также придерживается ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Источник: Ракурс


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