Кейт Миддлтон 4 августа посетила волонтерский проект Baby Basics, фото: The Mirror

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, впервые появилась на людях в медицинской маске. Таким образом она показала, что британская королевская семья также придерживается ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Вчера, 4 августа, герцогиня посетила волонтерский проект Baby Basics в расположенном в центральной части Великобритании городе Шеффилде. Этот проект занимается поддержкой семей, которые испытывают трудности с обеспечением новорожденных детей, сообщает издание The Mirror.

Там 38-летняя герцогиня не только общалась с журналистами, но и помогала распаковывать коробки с вещами для детей, собранными волонтерами.

Миддлтон стала инициатором сбора вещей для детей, узнав, что в стране растет потребность в них в условиях вызванного эпидемией коронавируса кризиса. Ситуация с такими волонтерскими проектами в Великобритании осложняется тем, что они не могут принимать подержанные вещи.

В результате усилий Миддлтон волонтеры получили более 10 тыс. новых вещей для детей, в частности одежду и игрушки, от ряда сетей магазинов по всей стране.

Важно, что есть место, куда семьи с детьми могут обратиться за поддержкой, — заявила она.

Миддлтон надела многоразовую маску из хлопчатобумажной ткани с цветочным принтом британского бренда Amaia стоимостью 20 долл. США. Впрочем, она не все время была в маске, поэтому фотографы смогли запечатлеть ее улыбку.

Напомним, британский принц Чарльз, который этой весной переболел коронавирусом, заявил, что один из симптомов болезни не прошел после выздоровления.