Кейт Міддлтон 4 серпня відвідала волонтерський проект Baby Basics, фото: The Mirror

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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, вперше з’явилася на людях в медичній масці. В такий спосіб вона показала, що британська королівська родина також дотримується обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Вчора, 4 серпня, герцогиня відвідала волонтерський проект Baby Basics у розташованому в центральній частині Великої Британії місті Шеффілді. Цей проект займається підтримкою сімей, котрі зазнають труднощів із забезпеченням новонароджених дітей, повідомляє видання The Mirror.

Там 38-річна герцогиня не лише спілкувалася із журналістами, а й допомагала розпаковувати коробки з речами для дітей, зібраними волонтерами.

Міддлтон стала ініціатором збору речей для дітей, дізнавшись, що в країні зростає потреба в них в умовах спричиненої епідемією коронавірусу кризи. Ситуація з такими волонтерськими проектами в Британії ускладнюється тим, що вони не можуть приймати вживані речі.

В результаті зусиль Міддлтон волонтери отримали понад 10 тис. нових речей для дітей, зокрема одяг та іграшки, від низки мереж магазинів по всій країні.

Важливо, що є місце, куди сім’ї з дітьми можуть звернутися за підтримкою, — заявила вона.

Міддлтон одягнула багаторазову маску з бавовняної тканини з квітковим принтом британського бренду Amaia вартістю 20 дол. США. Втім, вона не весь час була в масці, тож фотографи змогли зафільмувати її посмішку.

Нагадаємо, британський принц Чарльз, який цієї весни перехворів на коронавірус, заявив, що один із симптомів хвороби не минув після одужання.