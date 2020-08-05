Погода в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142098-temperatura-do-35-y-palyaschee-solnce-pogoda-v-ukrayne-na-6-avgusta-karta.html

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Погода в Україні 6 серпня очікується по-літньому тепла. Синоптики прогнозують спеку до +35° в південних регіонах країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +31°. Опадів не очікується.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 28−35° вище нуля. Вночі температура буде значно відрізнятися від регіону до регіону — від 14−21 ° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 6 серпня буде теплою і безхмарною. Вночі повітря прогріється до 16−18° тепла, а вдень — 30−32° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується сонячна, без опадів. Температура повітря вночі складе 15−17° тепла, вдень 31−33° вище нуля.

Погодні умови в Одесі в четвер очікуються спокійні і теплі, без опадів. Температура повітря вночі буде 19−21° тепла, а вдень — 29−31° вище нуля.

Погода у Львові буде досить теплою. Температурні показники будуть такими: уночі 14−16° тепла, а вдень — 29−30° вище нуля.

Погода в Карпатах 6 серпня прогнозується сонячна і тепла. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 15−17° тепла, а вдень 29−31° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 6 серпня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кульбіда дав жаркий прогноз погоди на серпень