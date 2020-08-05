Київського терориста відправили за ґрати

Теракт у Києві. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n142097-kyyivskogo-terorysta-vidpravyly-za-raty.html

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Теракт у Києві закінчився для терориста арештом на два місяці.

Громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який захопив і погрожував підірвати відділення Universal Bank в бізнес-центрі Леонардо в центрі Києва, суд залишив під арештом без права внесення застави. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що під час суду обвинувачений був надзвичайно спокійний.

3 серпня чоловік зайшов до відділення Universal Bank в бізнес-центрі «Леонардо» в центрі Києва й погрожував підірвати бомбу. Зловмисник заявив, що прив’язав до своєї ноги детонатор, і в разі його смерті вибуховий пристрій спрацює. Також він узяв одну з працівниць банку в заручники.

Нападником виявився 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. Підозрюваного затримали співробітники спецпідрозділу «Альфа» під час спілкування з перемовником. Щодо терориста відкрили кримінальну справу за статтею «терористичний акт». Як з’ясувалося, вибухівки в нього не було.

Йому закидають вчинення терористичного акту (ч. 1 ст. 258 КК України). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.



Повідомляється, що Сухробу Карімову досі не обрали запобіжний захід.



17.53. Оновлення. Інформація про арешт офіційно підтвердилася.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що київського терориста затримали силовики після штурму банку.