СНД було утворене у 1991 році, фото: UA Modna

https://racurs.ua/ua/n142096-ukrayina-vyyshla-zi-sche-odniieyi-ugody-snd-detali-dokument.html

Ракурс

Україна сьогодні, 5 серпня, вийшла зі ще однієї міжнародної угоди, пов’язаної зі Співдружністю незалежних держав (СНД) — організацією, утвореною колишніми республіками Радянського Союзу після його розпаду наприкінці 1991 року.

Під час сьогоднішнього засідання уряду було ухвалене рішення про вихід України з угоди про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць СНД з питань науково-дослідницької діяльності. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці відповідної постанови Кабміну зазначається, що її було розроблено за результатами проведеної перевірки та інвентаризації угод, укладених нашою державою за час перебування у СНД.

Цю угоду було укладено з метою співробітництва прикордонних військ у науково-дослідній діяльності на принципах рівності, прямих зв’язків та взаємної вигоди.

Зазначеної мети не було досягнуто, — наголошується в пояснювальній записці.

Причинами цього вказуються неприєднання України до низки установчих документів у сфері прикордонної співпраці в СНД, а також те, що наша держава в роботі Ради командувачів Прикордонними військами брала участь лише як спостерігач, а тому не мала відношень до розробки рішень, котрі ця рада ухвалювала.

Окрім того, однією зі сторін цієї угоди є Росія — держава, котра здійснює військову агресію проти України. Вихід Україні з цієї угоду позбавляє нашу державу від зобов’язань щодо співпраці з Росією у відповідній сфері.

Нагадаємо, у липні Україні вийшла з двох угод з СНД.