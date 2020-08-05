СНГ было создано в 1991 году, фото: UA Modna

https://racurs.ua/n142096-ukraina-vyshla-iz-esche-odnogo-soglasheniya-sng-detali-dokument.html

Ракурс

Украина сегодня, 5 августа, вышла из еще одного международного соглашения, связанного с Содружеством независимых государств (СНГ) — организацией, образованной бывшими республиками Советского Союза после его распада в конце 1991 года.

Во время сегодняшнего заседания правительства было принято решение о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке соответствующего постановления Кабмина отмечается, что оно было разработано по результатам проведенной проверки и инвентаризации соглашений, заключенных нашим государством за время пребывания в СНГ.

Это соглашение было заключено с целью сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности на принципах равенства, прямых связей и взаимной выгоды.

Указанная цель не была достигнута, — отмечается в пояснительной записке.

Причинами этого указываются неприсоединение Украины к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ, а также то, что наше государство в работе Совета командующих Пограничными войсками участвовало только в качестве наблюдателя, а поэтому не имело отношений к разработке решений, которые этот совет принимал.

Кроме того, одной из сторон этого соглашения является Россия — государство, осуществляющее военную агрессию против Украины. Выход Украины из этого соглашение освобождает наше государство от обязательств по сотрудничеству с Россией в соответствующей сфере.

Напомним, в июле Украина вышла из двух соглашений с СНГ.