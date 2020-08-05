Киевского террориста отправили за решетку

Теракт в Киеве. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n142097-kievskogo-terrorista-otpravili-za-reshetku.html

Ракурс

Теракт в Киеве закончился для террориста арестом на два месяца.

Гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который захватил и угрожал взорвать отделение Universal Bank в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева, суд оставил под арестом без права внесения залога. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что во время суда обвиняемый был чрезвычайно спокоен.

3 августа мужчина зашел в отделение Universal Bank в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева и грозился взорвать бомбу. Злоумышленник заявил, что привязал к своей ноге детонатор, и в случае его смерти взрывное устройство сработает. Также он взял одну из работниц банка в заложники.

Нападавшим оказался 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Подозреваемого задержали сотрудники спецподразделения «Альфа» во время общения с переговорщиком. В отношении террориста открыли уголовное дело по статье «террористический акт». Как выяснилось, взрывчатки у него не было.

Ему вменяют совершение террористического акта (ч. 1 ст. 258 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.



Сообщается, что Сухробу Каримову пока что не избрали меру пресечения.



17.53. Обновление. Информация об аресте официально подтвердилась.



Напомним, ранее мы сообщали, что киевского террориста задержали силовики после штурма банка.