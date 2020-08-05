Погода в Украине. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 6 августа ожидается по-летнему теплая. Синоптики прогнозируют жару до +35° в южных регионах страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +31°. Осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут 28−35° выше нуля. Ночью температура будет значительно отличаться от региона к региону — от 14−21° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 6 августа будет теплой и безоблачной. Ночью воздух прогреется до 16−18° тепла, а днем — 30−32° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью составит 15−17° тепла, днем 31−33° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в четверг ожидаются спокойные и теплые, без осадков. Температура воздуха ночью будет 19−21° тепла, а днем — 29−31° выше нуля.

Погода во Львове будет достаточно теплой. Температурные показатели будут следующими: ночью 14−16° тепла, а днем — 29−30° выше нуля.

Погода в Карпатах 6 августа прогнозируется солнечная. Столбики термометров в темное время суток покажут 15−17° тепла, а днем 29−31° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.





Напомним, ранее мы сообщали, что Кульбида дал жаркий прогноз погоды на август.