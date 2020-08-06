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Ракурс
Кейт Міддлтон та прицн Вільям. Фото: Instagram

Кейт Міддтон здивувала елегантною сукнею з яскравим літнім візерунком (ФОТО)

6 сер 2020, 12:45
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Кейт Міддлтон та принц Вільям учора, 5 серпня, відвідали Південний Вельс. Там вони провели зустріч із місцевими жителями й підприємцями.

Королівське подружжя прагнуло дізнатися, як коронавірус вплинув на туризм у Вельсі. Про це герцоги Кембриджські повідомили у своєму Instagram.

Кейт Міддлтон під час візиту. Фото: Instagram

Для урочистої зустрічі з жителями Вельсу Кейт Міддлтон обрала легку літню сукню ніжного блакитного кольору з невеликим квітковим візерунком. Струнку фігуру королівська особа підкреслила невеликим ремінцем, а волосся вклала в елегантні локони. До вбрання герцогиня підібрала легкі босоніжки пісочного кольору.

Кейт Міддлтон у будинку для літніх людей. Фото: Instagram


Королівська пара під час візиту відвідала будинок для літніх людей Shire Hall в Кардіффі. Там вони поцікавилися в працівників, які проблеми наразі виникають у закладі та чим може допомогти королівська сім’я закладу. Також герцоги спілкувалися з літніми мешканцями будинку та пограли разом в ігри.

Королівська родина спілкується з літніми людьми. Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, уперше з’явилася на людях у медичній масці. У такий спосіб вона показала, що британська королівська родина також дотримується обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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