Кейт Міддлтон та прицн Вільям. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n142125-keyt-middton-zdyvuvala-elegantnou-sukneu-z-yaskravym-litnim-vizerunkom-foto.html

Ракурс

Кейт Міддлтон та принц Вільям учора, 5 серпня, відвідали Південний Вельс. Там вони провели зустріч із місцевими жителями й підприємцями.

Королівське подружжя прагнуло дізнатися, як коронавірус вплинув на туризм у Вельсі. Про це герцоги Кембриджські повідомили у своєму Instagram.





Для урочистої зустрічі з жителями Вельсу Кейт Міддлтон обрала легку літню сукню ніжного блакитного кольору з невеликим квітковим візерунком. Струнку фігуру королівська особа підкреслила невеликим ремінцем, а волосся вклала в елегантні локони. До вбрання герцогиня підібрала легкі босоніжки пісочного кольору.





Королівська пара під час візиту відвідала будинок для літніх людей Shire Hall в Кардіффі. Там вони поцікавилися в працівників, які проблеми наразі виникають у закладі та чим може допомогти королівська сім’я закладу. Також герцоги спілкувалися з літніми мешканцями будинку та пограли разом в ігри.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, уперше з’явилася на людях у медичній масці. У такий спосіб вона показала, що британська королівська родина також дотримується обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.