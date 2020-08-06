Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n142124-potujna-mudra-osvichena-ludyna-zelenskyy-rozpoviv-chomu-pryznachyv-kravchuka-do-tkg-video.html

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Володимир Зеленський, чинний глава держави, розповів, чому призначив першого президента України Леоніда Кравчука до Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

За словами Зеленського, на заміну попередньому очільнику ТКГ, другому президенту України Леоніду Кучмі, було декілька кандидатур. Про це він заявив сьогодні, 6 серпня, під час брифінгу для ЗМІ у Часовому Яру на Донбасі.

Я вважаю, що очолювати групу повинна потужна, мудра, освічена людина, яка має авторитет по всій Україні. І в тимчасово окупованій частині. Це дуже важливо для головуючого ТКГ, — заявив Зеленський. — Досвідчена людина.

Зеленський також подякував Кучмі за його роботу в ТКГ.

Він дійсно зробив велику роботу, яку, вочевидь, не бачить суспільство, тому що ви знаєте, як ці засідання проходять — вони закриті від медіа, — зазначив Зеленський. — Люди бачать тільки звіт після засідання тієї чи іншої підгрупи.

За словами Зеленського, Кучма «дійсно втомився» і «немає інших причин» його відставки з посади очільника ТКГ.

Зеленський також повідомив, що до складу української делегації в ТКГ, окрім Кравчука, увійдуть також 87-річний перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін, віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков та радник президента Руслан Демченко.

Нагадаємо, Кравчук нещодавно розповів, на які компроміси з Росією готова йти Україна.