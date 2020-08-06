Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n142124-moschnyy-mudryy-obrazovannyy-chelovek-zelenskiy-rasskazal-pochemu-naznachil-kravchuka-v-tkg.html

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Владимир Зеленский, действующий глава государства, рассказал, почему назначил первого президента Украины Леонида Кравчука в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ).

По словам Зеленского, на замену предыдущему главе ТКГ, второму президенту Украины Леониду Кучме, было несколько кандидатур. Об этом он заявил сегодня, 6 августа, во время брифинга для СМИ в Часовом Яру на Донбассе.

Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, пользующийся авторитетом по всей Украине. И в оккупированной части. Это очень важно для главы ТКГ, — заявил Зеленский. — Опытный человек.

Зеленский также поблагодарил Кучму за его работу в ТКГ.

Он действительно сделал большую работу, которую явно не видит общество, потому что вы знаете, как эти заседания проходят — они закрыты для медиа, — отметил Зеленский. — Люди видят только отчет после заседания той или иной подгруппы.

По словам Зеленского, Кучма «действительно устал» и «нет других причин» его отставки с поста главы ТКГ.

Зеленский также сообщил, что в состав украинской делегации в ТКГ, кроме Кравчука, войдут также 87-летний первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

Напомним, Кравчук недавно рассказал, на какие компромиссы с Россией готова идти Украине.