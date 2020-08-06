Офіс генпрокурора намагався зірвати операцію НАБУ по ОАСК. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n142126-plivky-vovka-u-venediktovoyi-namagalysya-zirvaty-operaciu-nabu-po-okrujnomu-adminsudu.html

Ракурс

Офісу генпрокурора намагався зірвати операцію Національного антикорупційного бюро по Окружному адміністративному суду Києва.

Журналісти отримали запис розмови начальника Департаменту ОГП з нагляду за Державного бюро розслідувань і двох прокурорів, які призначені процесуальними керівниками справи «плівок Вовка». Аудіозапис оприлюднило видання «Цензор.НЕТ».

Зазначається, що начальник департаменту ОГП з нагляду за Держбюро розслідувань отримав інформацію про те, що на 17 липня два прокурори підготували підозри для всіх фігурантів справи «плівок Вовка». Керівник департаменту дізнався, що на документах про підозри підписи поставив заступник генпрокурора Андрій Любович, а суд у Кропивницькому дав необхідні санкції.

Наголошується, що прокурори — це процесуально незалежні особи, і отримувати інформацію про їхні дії керівництво не має права, точно так само, як і давати підлеглим вказівки.

У записі зазначалося, що прокурори спробували уникнути розголошення інформації у справі «плівок Вовка», а також втручання в процес вручення підозр і обшуків. Йдеться про те, що очільник департаменту все ж спробував отримати інформацію у справі і давав незаконні вказівки підлеглим.

ЗМІ пише, що існує велика ймовірність того, що ці вказівки були раніше узгоджені з керівництвом Офісу генпрокурора. Начальник департаменту призначив своїм підлеглим прокурорам зустріч не на роботі, а в ресторані «Веранда» на 20.00 16 липня. Повідомляється, що імена учасників розмови відомі, але їх опублікують згодом.

Раніше повідомлялося, що у НАБУ можуть забрати справу про створення «злочинної організації для захоплення влади», в якій фігурують голова та судді Окружного адмінсуду Києва. Цю справу можуть передати до іншого правоохоронного органу.