В Беларуси задержали руководителя штаба главного оппонента Лукашенко

Главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская. Фото: belsat.eu

https://racurs.ua/n142128-v-belarusi-zaderjali-rukovoditelya-shtaba-glavnogo-opponenta-lukashenko.html

Ракурс

В Беларуси 6 августа задержали руководителя штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Марию Мороз.

Около 11.00 ее задержали лица, которые представились сотрудниками МВД. Задержание происходило при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Светланы Тихановской.

Впоследствии в Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что их сотрудники не задерживали начальника штаба Тихановской. РИА «Новости» в Telegram пишет, что Мария Мороз сообщила, что ее возили «для беседы» в отдел по борьбе с организованной преступностью, но уже отпустили.

Как известно, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы, а Светлана Тихановская считается главным оппонентом Александра Лукашенко после того, как других кандидатов — Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и Валерия Цепкало — ЦИК отказался регистрировать для участия в президентской гонке.

Напомним, на днях кандидат в президенты Беларуси и главный конкурент действующего президента Светлана Тихановская сообщила, что ей поступали угрозы с украинского номера. Она рассказала, что голос, который звучал из телефона, угрожал ей тюрьмой. Также человек, который звонил с украинского номера, заявлял, что ее детей заберут в детский дом.