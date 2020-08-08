Чоловік-ревнивець облив дружину спиртом і підпалив на Вінниччині. Фото: YouTube

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Ракурс

Шокуючий інцидент стався сьогодні вночі, 8 серпня, у селі Калинівка Вінницької області. 49-річний чоловік на ґрунті ревнощів облив свою 48-річну дружину спиртом і потім підпалив. Потерпіла жінка у важкому стані доставлена ​​до лікарні з опіками 80% тіла.

Про інцидент у поліцію повідомили медики після того, як жінка була доставлена ​​до лікарні, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці виїхали на місце злочину і затримали чоловіка-ревнивця.

Слідством встановлено, що конфлікт між подружжям виник на ґрунті ревнощів під час святкування дня народження потерпілої. Чоловік схопив зі столу пляшку зі спиртом, облив дружину і потім підпалив. На момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 КК України (замах на умисне вбивство). Ревнивцеві-палію загрожує до 15 років в’язниці.

Як раніше писав «Ракурс», у Кривому Розі 52-річний чоловік із рушниці застрелив 25-річну жінку і важко поранив 26-річного чоловіка. Поліція з’ясувала, що чоловік скоїв злочин на ґрунті ревнощів.