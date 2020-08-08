Яка сума необхідна для відновлення Донбасу, розповіли у Зеленського. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n142223-yaka-suma-neobhidna-dlya-vidnovlennya-donbasu-rozpovily-u-zelenskogo.html

Ракурс

Реінтеграція Донбасу передбачає не тільки повернення Україні територій. Ці території ще необхідно відновити після війни. Для відновлення окупованого Донбасу необхідна колосальна сума, яка становить близько 10 млрд дол.

Таку цифру назвав радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі «Радіо Донбас. Реалії».

Не важко порахувати, що 10 млрд дол. — це близько 5−7% ВВП України.

За словами Устенка, для відновлення тимчасово окупованих територій Донбасу необхідно буде створити спеціальний фонд, до наповнення якого потрібно залучати донорів.

Радник президента уточнив, що 10 млрд дол. є лише попередньою сумою і остаточний розрахунок можна буде зробити тільки після отримання повного контролю над окупованими Донбасом.

Як раніше писав «Ракурс», колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявляв, що через російську агресію українська економіка зазнала втрат, які становлять від 50 млрд дол. до 150 млрд дол.