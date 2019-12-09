Російська агресія. Фото: trust.ua

https://racurs.ua/ua/n130558-ukrayinska-ekonomika-vtratyla-do-150-mlrd-dol-cherez-rosiysku-agresiu-mylovanov.html

Ракурс

Українська економіка зазнала значних втрат через російську агресію. Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що збитки через анексію Криму й окупацію Донбасу за скромними підрахунками становлять від 50 млрд дол. до 150 млрд дол.

Міністр заявив, що за 2014−2015 роки лише прямі втрати України становили близько 15−20% ВВП. Наприклад, аналітик із Atlantic Council Андерс Аслунд називає цифру 100 млрд дол., повідомив Милованов у Facebook.

Лише залишкова вартість державних об'єктів нерухомості, розташованих на непідконтрольних Києву територіях Криму і Донбасу, становить близько 85 млрд дол.

Милованов додав, що згідно з даними міністерства, на території Криму розташовані понад 57,7 тис. об'єктів державної нерухомості, загальна залишкова вартість яких становить 46 млрд дол. В окупованих районах Донецької області таких об'єктів близько 120 тис., їх вартість близько 33 млрд дол. На захоплених територіях Луганської області — близько 70 тис. об'єктів вартістю 23 млрд дол.

Милованов додав, що за інформацією Фонду держмайна, на непідконтрольних територіях Донбасу розміщено близько 70% усіх державних активів Донецької та Луганської областей.

Як раніше писав «Ракурс», Україна збирається вимагати у Росії компенсацію в розмірі 1,2 млрд грн за втрачене майно в портах Криму.