Российская агрессия. Фото: trust.ua

https://racurs.ua/n130558-ukrainskaya-ekonomika-poteryala-do-150-mlrd-doll-iz-za-rossiyskoy-agressii-milovanov.html

Ракурс

Украинская экономика понесла колоссальные потери из-за российской агрессии. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что убытки из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса по скромным подсчетам составляют от 50 млрд долл. до 150 млрд долл.

Министр заявил, что за 2014−2015 годы лишь прямые потери Украины составили около 15−20% ВВП. Например, аналитик из Atlantic Council Андерс Аслунд называет цифру 100 млрд долл., сообщил Милованов в Facebook.

Лишь остаточная стоимость государственных объектов недвижимости, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях Крыма и Донбасса, составляет около 85 млрд долл.

Милованов добавил, что согласно данным министерства, на территории Крыма находится свыше 57,7 тыс. объектов государственной недвижимости, общая остаточная стоимость которых составляет 46 млрд долл. В оккупированных районах Донецкой области таких объектов около 120 тыс., а их стоимость около 33 млрд долл. На захваченных территориях Луганской области — около 70 тыс. объектов стоимостью 23 млрд долл.

Милованов добавил, что по информации Фонда госимущества, на неподконтрольных территориях Донбасса размещено около 70% всех государственных активов Донецкой и Луганской областей.

Как ранее писал «Ракурс», Украина собирается потребовать у России компенсацию в размере 1,2 млрд грн за утраченное имущество в портах Крыма.