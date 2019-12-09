В Украине анонсировали электронные аукционы относительно прав на пользование недрами, фото: JISK

https://racurs.ua/n130557-v-ukraine-anonsirovali-elektronnye-aukciony-otnositelno-prav-na-polzovaniya-nedrami.html

Ракурс

Электронные аукционы относительно прав на пользование недрами организуют в Украине.

Их могут запустить в марте 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Недра были сгруппированы в «корзины»: углеводородные недра (газ и нефть), металлические и неметаллические руды.

Право реализации запланировано внедрить на пользование 23 участками. На них будет осуществляться добыча нефти и газа. Эти территории расположены в 10 областях. Их общая площадь — 3500 кв. км.

Государство планирует предоставить компаниям в пользование 6 месторождений металлических руд, расположенных в 5 областях, а также 30 участков для добычи неметаллических руд. С помощью электронного атласа можно ознакомиться со всеми выставленными на продажу прав на пользование недрами.

Ранее депутаты Верховной Рады поддержали закон об электронных аукционах о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности. Законодатели считают, что документ предоставит гражданам определенные преимущества.