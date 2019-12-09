В США собран сортировщик для LEGO с искусственным интеллектом. Фото: eurabota.com

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Ракурс

Искусственный интеллект стал основой для разработки устройства, помогающего сортировать детали конструктора LEGO.

Сортировщик состоит из более чем 10 тыс. деталей, шести LEGO-моторов и девяти сервоприводов. Внешне он напоминает конвейер. Устройство позволяет сортировать детали по типам и разновидностям. Это актуально для тех, у кого хранится очень много конструкторов в разобранном виде, пишет ENGADGET.

Впервые машина подобного типа была разработана несколько лет назад. Ее автором был инженер из США Дэниел Вест. Теперь же его устройство использует другие алгоритмы, которые позволяют повысить точность и скорость сборки.

Вмонтированная камера снимает видео, благодаря которому процессор анализирует данные и отправляет их для обработки на более мощные компьютеры. На основе определенного алгоритма оценивается вероятность принадлежности детали к тому или иному набору.

По заявлению разработчика, его сортировщик может работать со скоростью примерно половина детали в секунду.

Недавно «Ракурс» сообщал, что новая разработка ученых позволит ощущать прикосновения на расстоянии. Беспроводной датчик будет использоваться для виртуальной и дополненной реальности.