У США зібрано сортувальник для LEGO зі штучним інтелектом. Фото: eurabota.com

https://racurs.ua/ua/n130554-injener-z-ssha-zibrav-sortuvalnyk-dlya-lego-zi-shtuchnym-intelektom-foto-video.html

Ракурс

Штучний інтелект став основою для розробки пристрою, що допомагає сортувати деталі конструктора LEGO.

Сортувальник складається з понад 10 тис. деталей, шести LEGO-моторів та дев’яти сервоприводів. Зовні він нагадує конвеєр. Пристрій дозволяє сортувати деталі за типами і різновидами. Це актуально для тих, у кого зберігається дуже багато конструкторів у розібраному вигляді, пише ENGADGET.

Перша машина подібного типу була розроблена кілька років тому. Її автором був інженер зі США Деніел Вест. Тепер же його новий пристрій використовує інші алгоритми, які дозволяють підвищити точність і швидкість збірки.

Наявна камера знімає відео, завдяки якому процесор аналізує дані та відправляє їх для обробки на потужніші комп’ютери. На основі певного алгоритму оцінюється ймовірність приналежності деталі до того чи іншого набору.

За заявою розробника, його сортувальник може працювати зі швидкістю приблизно половина деталі за секунду.

Недавно «Ракурс» повідомляв, що нова розробка вчених дозволить відчувати дотики на відстані. Бездротовий датчик використовуватиметься для віртуальної і доповненої реальності.