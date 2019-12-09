В Україні анонсували електронні аукціони щодо прав на користування надрами, фото: JISK

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Електронні аукціони щодо прав на користування надрами організують в Україні.

Їх можуть запустити у березні 2020 року. Про це повідомили у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

Надра були погрупуванні у «кошики»: вуглеводневі надра (газ та нафта), металічні та неметалічні руди.

Право реалізації заплановано впровадити на користування 23 ділянками. На них буде здійснюватись видобуток нафти та газу. Ці території розташовані у 10 областях. Їхня загальна площа — 3500 кв. км.

Держава планує надати компаніям у користування 6 родовищ металічних руд, які розміщені у 5 областях, а також 30 ділянок для видобутку неметалічних руд. За допомогою електронного атласу можна ознайомитись з усіма виставленими на продаж правами на користування надрами.

Раніше депутати Верховної Ради підтримали закон про електронні аукціони щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності. Законодавці вважають, що документ надасть громадянам певні переваги.